Castelo de Paiva: concurso de gado juntou raças arouquesa e minhota

No âmbito das festas em honra da Santa Eufémia, em S. Pedro do Paraíso, Castelo de Paiva a Irmandade Local promoveu esta semana, mais uma edição do Concurso Nacional de Gado Bovino, cumprindo assim uma velha tradição desta festividade, num evento que juntou cerca de 60 exemplares das raças arouquesa e minhota, pertencentes a mais de dezena e meia de criadores de vários concelhos da região Norte.

Esta edição de 2023, realizada a meio da semana, teve uma boa adesão de criadores, oriundos de Castelo de Paiva, Arouca, Cinfães, Castro Daire, S. Pedro do Sul, Baião e Resende, sendo também distinguidos criadores da raça minhota oriundos de Paredes.

No total estiveram presentes mais de seis dezenas de exemplares das raças arouquesa e minhota, para além de exemplares pertencentes a criadores de Castelo de Paiva, que se sujeitaram a uma avaliação criteriosa de uma equipa liderada pelo veterinário municipal António Borges.

O júri presidido pelo veterinário municipal, integrou ainda o Veterinário Municipal de Arouca, Dr Joaquim Reis, Engº Manuel Cirnes, da ANCRA, Nelson Valente, António Travassos e Jerónimo Ferreira.

O Presidente da Câmara de Castelo de Paiva, juntamente com o Vice-Presidente José Antonio Vilela, e o representante da União de Freguesias, Pedro Mendes, marcaram presença na iniciativa, evidenciando o autarca, a importância deste Concurso Nacional, como um forte incentivo e estimulo aos criadores da região, louvando a iniciativa da autarquia local em promover este concurso de âmbito nacional e mostrou-se satisfeito pelos esforços que, no espaço concelhio, continuam a ser dados, no sentido de apoiar os criadores, lutar pela promoção e preservação da raça arouquesa.