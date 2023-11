Castelo Branco vai ter escola de gastronomia única em Portugal

A Câmara de Castelo Branco vai avançar com a criação de um centro de estudos gastronómicos, no valor de dois milhões de euros, que prevê a criação de uma escola de chefs na zona histórica da cidade.

“A escola faz parte de um projeto da Câmara Municipal de Castelo Branco, no âmbito da valorização da promoção turística, neste caso ao nível da gastronomia”, disse esta sexta-feira à agência Lusa, o presidente da autarquia, Leopoldo Rodrigues.

Segundo o autarca de Castelo Branco, o projeto, que prevê um investimento de dois milhões de euros, “tem ainda como objetivo colmatar uma lacuna, a nível local e nacional, na formação de pessoas ligadas a área de gastronomia, nomeadamente cozinha, serviço de mesa e restauração”.

Para a implementação do projeto, o município decidiu avançar com a criação de um espaço, na zona histórica de Castelo Branco, que vai ainda contribuir para a sua dinamização e reabilitação.

“Aproveitámos duas casas pertencentes à Câmara Municipal situadas naquela zona da cidade pertences à Câmara Municipal que vão ser alvo de requalificação”, referiu Leopoldo Rodrigues.

O centro de estudos gastronómicos tem como objetivo criar uma escola e formação na área da cozinha restauração e serviços de mesa.

Para desenvolver o projeto, a Câmara quer estabelecer parcerias com universidades e com o Politécnico de Castelo Branco e envolver outras entidades, no sentido de promover essas formações.

Segundo Leopoldo Rodrigues, o financiamento do projeto, no valor de dois milhões de euros, vai ser feito no âmbito do programa Portugal 2030.