Casos de xenofobia contra brasileiros aumentam em Portugal

A investigadora brasileira Thaís França considera que o aumento dos casos de xenofobia contra brasileiros mostra a maior visibilidade do tema junto de vários setores da sociedade portuguesa.

Comentando o recente caso de um vídeo difundido ‘online’ em que uma mulher portuguesa no aeroporto de Lisboa diz a uma brasileira “vá para a sua terra, estão a invadir Portugal”, entre outras declarações xenófobas, Thaís França salientou que o tema está a crescer também pela visibilidade dada pelos protagonistas, embora admita que o número de casos tem aumentado.

A situação gerou polémica no Brasil, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a referir-se ao caso: “Bom, se for isso, nós temos direito de reciprocidade, não é? Porque em 1500 eles invadiram o Brasil. E concordo, até, que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro de Ouro Preto, e aí fica tudo certo, a gente fica quite”.

Para a investigadora brasileira do ISCTE, este tipo de incidentes “tem crescido cada vez mais”, mas isso não representa uma mudança estrutural, porque as “mobilizações anti-imigração não se igualam necessariamente a episódios isolados”.

“Quando estamos a falar de mobilização, estamos a falar de grupos que se organizam, que organizam uma pauta” (agenda política) e “muitas vezes o que nós vemos são casos isolados, como esse”, porque “não estão inseridos dentro de um grupo organizado”, salientou, negando que haja um sentimento xenófobo generalizado em Portugal contra os brasileiros.

“Eu não acho que ele é representativo da experiência de todos os brasileiros em Portugal, mas isso tem crescido bastante, cada vez mais nós escutamos os casos de discriminação, de racismo e de xenofobia”, acrescentou.

Contudo, estes casos também têm aumentado porque, “hoje em dia, tem-se uma perspetiva muito maior do que é a xenofobia do que é racismo” e há “muitos mais canais para discutir essas questões, que antes tinham menos visibilidade”.

A investigadora lamenta que Portugal não discuta abertamente o racismo e a xenofobia.

“Portugal tem o mérito de que as políticas portuguesas são muito boas em matéria de integração dos imigrantes e em matéria de concessão da nacionalidade”, mas essas leis “não conseguem ter o impacto que era esperado” porque “ainda há a negação de que [o racismo ou a xenofobia] é um problema em Portugal”.

“É como se a construção dessas políticas não viesse como resposta a um problema”, mas de um discurso de que “‘somos muito avançados em matéria de imigração e queremos ser um país aberto à universidade cultural’”, exemplificou.

“O próprio racismo é um problema em Portugal e a xenofobia tem crescido”, como mostra o aumento da “discriminação contra imigrantes”, avisou.