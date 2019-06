Caso Rui Pedro inspira filme

O filme “Sombra – Uma mãe sabe”, inspirado na história do rapto do Rui Pedro, o menino de Lousada que desapareceu aos 11 anos, vai começar a ser filmado em setembro em Viana do Castelo.

Rui Pedro desapareceu da Lousada a 04 de março de 1998 quando tinha 11 anos e, mais de duas décadas depois, o seu paradeiro continua desconhecido, com o único condenado no âmbito deste caso a reafirmar a sua inocência.

Segundo a Câmara de Viana do Castelo, “Sombra – uma mãe sabe” tem argumento original escrito por Bruno Gascon e “é livremente baseado num caso real de uma mulher que continua a fazer tudo para encontrar o seu filho desaparecido há alguns anos e que a justiça não consegue resolver”.

As filmagens “decorrerão entre 21 de setembro e 23 de novembro e serão integralmente feitas em Viana do Castelo, contando no elenco com os atores, entre outros, Victória Guerra, Vítor Norte, Sara Sampaio, Ana Bustorff, Lúcia Moniz, Miguel Berges e Fernando Luís entre outros nomes conhecidos do panorama nacional”.