Caso Maëlys: família não teve coragem de ver vídeos da noite do drama

“Esta forma branca, é Maëlys?”, perguntou a juiz Valérie Blain, voltando-se para o acusado, depois de ver imagens de câmeras de segurança, algumas das quais estão pouco visíveis porque foram ampliadas para melhorar a sua qualidade. “Sim, senhora presidente”, responde educadamente Nordahl Lelandais.

As imagens em causa são do veículo de Nordahl Lelandais, onde ao lado do passageiro, “podemos distinguir um rosto, a estatura é baixa e podemos ver a parte de cima de uma peça de vestuário”, tinha comentado anteriormente o diretor de investigação da Gendarmerie francesa.

O pai, a irmã e a avó de Maëlys de Araújo deixaram o tribunal quando os vídeos foram visionados para considerarem o momento demasiado emocional.

Convidado a explicar a presença da menina lusodescendente no seu Audi A3, Nordahl Lelandais especifica que “quando saí, ela sentou-se na frente”. “Espontaneamente?”, surpreende-se a juiz que questiona o réu, que entretanto já assumiu ter morto a menina.

“Por que é que não reconheceu, desde o início, na frente dos investigadores, que a criança tinha saído consigo no carro?”, questionou a magistrada. “Eu não assumi”, acrescenta o ex-soldado laconicamente, repetindo que a criança naquele momento tinha em mente ver os seus cães que ele lhe tinha mostrado no telefone.

“São 2h47. O que se passa no carro naquele momento?”, questiona a juiz. “Não me lembro exatamente o que dissemos um ao outro, ela disse que gostava do carro, dos cãezinhos”, responde o Nordahl Lelandais. “É que nos 2 ou 3 minutos que se seguem vê-se que Maëlys vai a chorar. Por quê?”, questiona a juiz. “Porquê não sei”, diz ele, evasivamente. “Foi depois que agrediu Maëlys?”, retorque a juiza. “Sim Madame”, respondeu o assassino confesso.

Na sessão desta sexta-feira, Lelandais culpabilizou a sua ex-namorada pelo crime. “Se me tivesse respondido ao SMS que lhe enviei para nos vermos nessa noite, nada disso teria acontecido”, afirmou.

Nordahl Lelandais está a ser julgado desde segunda-feira no Tribunal de Justiça de Isère pelo sequestro e assassinato de Maëlys de Araújo, filha de pai português a viver em França, durante uma festa de casamento na noite de 26 para 27 de agosto de 2017, em Pont de Beauvoisin. Foi somente depois de vários meses de negações que Lelandais admitiu ter “sem querer” morto a menina. O corpo de Maëlys foi encontrado seguindo indicações de Lelandais.