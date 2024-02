Caso Maddie: principal suspeito terá pedido ajuda a dois amigos

Um homem de nacionalidade britânica disse às autoridades que estão a investigar o caso Maddie que foi abordado pelo principal suspeito, Christian Brueckner, para raptar e entregar a criança a um casal alemão sem filhos.

De acordo com a Sky News, esta testemunha e um outro amigo, que na altura integravam uma comunidade nómada instalada no sul de Portugal, terão tido conhecimento dos planos do alemão Brueckner cerca de uma semana antes do crime.

Recorde-se que Brueckner é o principal suspeito do rapto de Madeleine McCann, que há 16 anos desapareceu de um apartamento no Algarve.

Este homem está a cumprir neste momento uma pena de sete anos de prisão por ter violado uma americana na Praia da Luz e tem ainda no cadastro crimes que incluem abuso sexual de menores.