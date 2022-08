Casino de Espinho recorda Carlos do Carmo

Nos próximos dias 19 e 20 de Agosto, o Quinteto Jazz de Lisboa sobe ao palco do Casino Espinho para recordar o famoso fadista Carlos do Carmo, num Tributo que irá homenagear este que foi um dos grandes mestres da música contemporânea Portuguesa.

Num jantar concerto, com o espectáculo “Saudade”, o grupo irá recriar os fados e as canções mais marcantes da carreira do fadista, considerado a voz maior do Fado.

Nos dias 19 e 20, o Tributo a Carlos do Carmo começa às 22h30. O mesmo para a sexta-feira e sábado seguintes, com tributos a Daniela Mercury e Ivete Sangalo.

Mais informações e reservas podem ser feitas a partir do e-mail do Casino Espinho ( *protected email* ), ou a partir do contacto telefónico +351 227 335 500.

