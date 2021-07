Cascais tem mercado em língua portuguesa

Cascais acolhe, nos dias 22 e 23 de julho, o Mercado da Língua Portuguesa.

Homenagear a língua portuguesa e a união das várias culturas pelo mundo, divulgar o artesanato, a dança, a música e os sabores de todos os continentes, é o objetivo principal do Mercado da Língua Portuguesa, numa iniciativa da UCCLA em parceria com a Câmara Municipal de Cascais.

Nos dias 22 e 23 de julho, das 10 às 22h30, no espaço interior do Mercado da Vila de Cascais, vamos juntar cerca de 40 bancas de artesanato e gastronomia. Haverá música dos diferentes países de língua portuguesa.

O mercado vai ter Artesanato de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau e Extremo Oriente, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Na gastronomia será possível saborear as diferentes iguarias de Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Teremos, igualmente, um stand com gastronomia da diáspora representando vários países.

A música abrilhantará os dois dias de mercado pelas vozes de artistas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Consulte todas as bancas presentes, assim como todas as participações musicais através do link https://www.uccla.pt/noticias/ mercado-da-lingua-portuguesa- regressa-cascais.