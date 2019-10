Cascais ajuda quem mais precisa

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, inaugurou na sexta-feira o novo armazém da instituição privada de solidariedade social (IPSS) Cozinha com Alma.

Segundo Cristina de Botton, fundadora e principal impulsionadora deste projeto “atualmente a Cozinha com Alma apoia 61 famílias num total de 157 pessoas. Estas famílias têm diariamente acesso a uma refeição completa a um preço simbólico, e a um programa de capacitação ou acompanhamento que permite que as famílias em dificuldades reencontrem a sua independência financeira e vivam uma vida ativa e integrada.”

Para além do apoio alimentar, a Cozinha com Alma desenvolve também um programa de capacitação que trabalha a procura de emprego, a valorização pessoal e a gestão do orçamento familiar através de workshops, coaching, mentoring e outras respostas pontuais que procuram ir ao encontro das necessidades específicas de cada família.

Criada em 2012 a IPSS funciona num modelo auto sustentável no qual o lucro obtido é aplicado numa bolsa social que permite apoiar famílias em dificuldades financeiras temporárias, selecionadas pela assistente social da Cozinha com Alma em parceria com a Comissão Social de Freguesia.

Atualmente, a Cozinha com Alma ocupa dois espaços distintos no Concelho de Cascais: uma loja na Pampilheira, que comercializa refeições para o público geral e para os clientes da bolsa social, e um espaço de cozinha, escritório e armazém no Bairro do Rosário onde são produzidas diariamente 900 doses. O novo armazém vai permitir uma maior eficiência em termos de utilização do espaço e incremento da produção e, por conseguinte, apoiar mais e melhor as famílias que recorrem à ajuda da Cozinha com Alma.