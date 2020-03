Cascais acolhe cimeira Europa-África

A 3a edição do EurAfrican Forum, a ser realizada nos dias 2 e 3 de julho em Cascais, Portugal, reunirá mais de 700 atores-chave europeus e africanos de mais de 60 países. A edição 2020 terá como objectivo o alcançe de novas oportunidades para os dois continentes.

“Chegou o momento de estabelecer uma cooperação estruturada entre África e Europa, de modo a envolver não apenas os tomadores de decisão pública mas criar uma rede mais densa de forma a iniciar as discussões entre empreendedores, jovens, mulheres, artistas, cientistas …” José Manuel Durão Barroso, Presidente do EurAfrican Forum.

Organizada pelo Conselho da Diáspora Portuguesa e pelo Município de Cascais, com o Alto Patrocínio da Presidência Portuguesa, esta terceira edição consecutiva incidirá em temas importantes como as relações África e Europa, Acordos de Livre Comércio, Mudança Climática, a influência das Artes e Cultura Africanas, Soluções de infraestrutura, conectividade e fora da rede, sob o tema: In Search of Common Ground.

“2020 é um ano crucial para a Europa e a África, pois esta nova década marca a colaboração inevitável entre nossos continentes, numa época em que as mudanças climáticas, os desafios demográficos e a revolução tecnológica são peças centrais do quebra-cabeças do desenvolvimento sustentável da África e da Europa”, disse Filipe de Botton, Presidente do Conselho de Administração do Conselho da Diáspora Portuguesa.

Enquanto a Europa e a África enfrentam desafios comuns, o EurAfrican Forum existe como uma plataforma para trabalhar em futuras parcerias para soluções sustentáveis, explorando sinergias e promovendo oportunidades de negócios com benefícios mútuos. O evento compartilhará iniciativas em busca de pontos de convergência.

O Conselho da Diáspora Portuguesa é uma associação privada sem fins lucrativos, reconhecida em 2019 como uma organização não governamental de desenvolvimento. Fundada em 2012, o seu principal objetivo é melhorar a marca e a reputação internacional de Portugal, envolvendo a diáspora portuguesa de influência comprovada que se destacou na sua área de especialização, nomeadamente em cultura, cidadania, ciência e economia. A “Rede Portuguesa do Mundo” é composta por mais de 100 conselheiros, distribuídos por 5 continentes.