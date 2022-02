Casal sequestrado em Famalicão

Uma casa em Vila Nova de Famalicão foi assaltada na madrugada desta quinta-feira à mão armada por quatro encapuzados, que sequestraram o casal residente na habitação, disse fonte policial.

Segundo a fonte, o assalto registou-se cerca das 02h00 de Lisboa, sendo o alvo a casa de um empresário do ramo das carnes, em Vermoim. Os suspeitos estariam armados com um revólver e com um ferro e trancaram o casal na casa de banho. Conseguiram roubar cerca de 12 mil euros, além de ouro e relógios.

Fugiram no carro do casal, que abandonaram pouco depois, nas imediações da casa. O alerta foi dado pelas 06h00, quando um filho do casal passou na residência e viu o portão aberto.

O casal não apresentava quaisquer ferimentos.