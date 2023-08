Casal sem filhos está a ajudar instituições depois de falecer

Em vida, os beneméritos, José Francisco Brás e Antónia Fátima Marinho Brás, que entretanto já faleceram, determinaram em testamento, que o seu património espalhado por Portugal e estrangeiro, fosse doado “com discrição, a quem necessita” em território nacional.

O advogado testamenteiro, Luis Borges Rodrigues, adianta que as doações são feitas em forma de bens e “distribuídas por todo o país, pelas [instituições] mais carenciadas”.

Entre 2022 e este ano, foram doadas “24 ambulâncias com equipamentos de sobrevivência, como desfibriladores, ventiladores e monitores, e também equipamentos de proteção individual e botas, a 21 corporações, desde o Minho, ao Alentejo e Algarve”.

O Centro Social João Paulo II em Fátima, de apoio a deficientes profundos, e as Irmãzinhas dos Pobres (Lisboa) foram, segundo Luis Borges Rodrigues, algumas das instituições beneficiadas no testamento do casal Brás. À Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, deixaram “o andar, onde sempre habitaram”, que entretanto terá sido vendido pela instituição.

