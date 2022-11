Casal português luta pela vida em França. Família pede ajuda

Um casal de emigrantes portugueses, natural do Barreiro, mas residente há mais de 20 anos em França, está a lutar pela vida no Centro Hospitalar de Montpellier depois de ter sofrido um acidente de mota há cerca de um mês na comuna francesa de Mauguio.

Agora, a família pede auxílio para que os três filhos, de 13, 19 e 21 anos, lidem com os encargos financeiros dos “próximos tempos” enquanto decorre a investigação das autoridades. Os avós, que tinham regressado a Portugal há um ano, para gozar a reforma, voltaram a França para amparar os netos.

Carlos e Patrícia estavam a regressar a casa de mota quando, a 17 de outubro, cerca das 20h30, tiveram um acidente com um carro com o qual colidiram frontalmente em Mauguio. O casal foi projetado e sofreu ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital em estado muito grave. Ambos estiveram mais de duas semanas em coma induzido e só há pouco mais de uma semana começaram a despertar, sendo que, para já, é uma incerteza saber com que sequelas vão ficar após a aparatosa colisão.

