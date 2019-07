Casal português encanta americanos com gastronomia lusa

Diana Santos e o seu marido Michael Casalinho abriram há seis anos atrás um restaurante português em Jersey City, nos Estados Unidos, o Tasca Broa.

Em 2012, o furacão Sandy destruiu por completo o restaurante ainda antes da abertura. Diana e Michael demoraram mais de um ano a reconstrui-lo.

Felizmente, disse Diana Santos ao BOM DIA, “temos crescido muito rapidamente ao longo destes anos”. O Tasca Broa foi considerado o mais genuíno restaurante de comida portuguesa no estado de New Jersey.

“Não só recebemos clientes das comunidades portuguesas, mas também, devida à proximidade com Manhattan, apenas 10 minutos, chegam até nós clientes americanos, coreanos, indianos, entre muitos outros”, afirma Diana Santos.

No Tasca Broa o menu muda todos os dias, “consoante o que de mais fresco há no mercado e é preparado pelo Michael, que para além de proprietário é também o chef”. Diana Santos explica que o objetivo é fazer recordar “uma pequena tasca portuguesa, onde a decoração foi pensada ao mais ínfimo pormenor”.

Michael Casalinho é lusodescendente, os seus pais são naturais de Leiria. Diana Santos é natural do Porto. “Decidi emigrar para os Estados Unidos há oito anos através de um programa de intercâmbio. Durante alguns anos escrevi um blogue onde contava as minhas aventuras na América e agora mais recentemente dou dicas para quem quer emigrar, para além de continuar a partilhar o meu dia-a-dia no Instagram“, disse Diana Santos ao BOM DIA, revelando ainda um novo projeto: “dentro de seis semanas iremos abrir um outro espaço, o Eira, um espaço completamente diferente do atual restaurante”.