Casal português dá a volta ao mundo pela tolerância e pelo clima

Carla Mota e Rui Pinto, responsáveis pelo blogue Viajar entre Viagens acabam de anunciar o seu próximo grande projeto de viagens – Descobrir o Mundo com o Coração, uma volta ao mundo durante um ano, em que irão explorar mais a fundo a cultura e as paisagens da Oceânia e das ilhas do Pacífico. O início da viagem terá lugar no final do próximo mês de julho e prolongar-se-á até final de agosto de 2020.

Carla, doutorada em Geografia Física pela Universidade de Coimbra, e especialista em Geomorfologia Glaciar e Alterações Climáticas, e Rui, licenciado em Física pela Universidade de Porto, combinam os seus interesses profissionais e pessoais com a paixão da exploração e divulgação da diversidade cultural e natural do nosso planeta, viajando juntos há mais de 12 anos e criando conteúdo escrito, de fotografia e de vídeo, no blogue Viajar entre Viagens, premiado na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, e na FITUR, Feira Internacional de Turismo de Madrid. São também autores do livro “Próximo Destino – Viagens de Sonho à medida da sua carteira”, em colaboração com a Porto Editora.

Carla e Rui são ambos professores em Escolas Secundárias do Ensino Público em Guimarães. No ano letivo de 2019/2020 vão estar de Licença sem Vencimento para poderem explorar o mundo e prometem regressar mais capacitados e motivados para consciencializar os seus alunos para a preservação do planeta Terra e para as temáticas da cidadania.

Vencedores de uma bolsa de exploração promovida pelo motor de pesquisa de viagens Momondo e pela agência de viagens de aventura Nomad, este casal de aventureiros irá partir à descoberta da região da Insulíndia, que inclui os territórios da Indonésia e Papua Nova Guiné. Lá, desenvolverão um projeto intitulado “4 Elementos”, vivendo de perto com quatro tribos nas ilhas de Java, Sulawesi, Molucas e Papua, e partilhando com o público, através da imagem, vídeo e escrita, as histórias que estas culturas tribais milenares nos têm para contar.

Além deste projeto, a viagem de volta ao mundo irá incluir passagem pelas Filipinas, Austrália, Nova Zelândia e vários arquipélagos do Oceano Pacífico, entre eles Vanuatu, Fiji e Polinésia Francesa, incluindo alguns dos países mais afetados pelas alterações climáticas e subida do nível médio das águas do mar, como Tuvalu e Kiribati, e terminará na América do Sul.

Para além da Nomad e Momondo, este projeto conta com o apoio da seguradora IATI Seguros e da plataforma de reserva de excursões, atrações e atividades Get Your Guide.

Para mais informações, visite www.viajarentreviagens.pt ou siga esta aventura no Facebook, Youtube ou Instagram.