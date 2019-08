Casal franco-português baleado no sul de França

Um casal franco-português foi a vítima colateral do ajuste de contas entre traficantes de droga em Ollioules, uma localidade perto de Toulon, no sul de França.

No último fim-de-semana de julho, dois indivíduos mataram dois homens, de 29 e 30 anos, conhecidos pela polícia por tráfico de droga. Os dois homens fugiram e estão ainda por encontrar.

Philippe e Catherine Santos, de Vesoul, com respetivamente 58 e 57 anos, compraram uma casa de férias em Ollioules e estavam a preparar-se para mudar-se definitivamente para aí viverem a reforma. Iam a passar na sua motorizada de motorizada no momento do tiroteio.

Catherine teve morte imediata e o marido teve de ser operado pois recebeu uma bala na clavícula. Segundo a equipa médica, está fora de perigo.

