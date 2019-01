Casal encontrado morto em casa em Lagoa

Duas pessoas foram encontradas mortas ao início da tarde de sábado, com ferimentos de uma arma de fogo, na casa que habitavam na cidade de Lagoa (Algarve), disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a fonte, as vítimas, um homem e uma mulher, ambos com cerca de 50 anos, apresentavam ferimentos provocados por uma arma de fogo, desconhecendo-se as circunstâncias em que ocorreu o incidente.

A mesma fonte avançou que no local “foi encontrada uma arma de fogo”, acrescentando que a investigação passou para a competência da Polícia Judiciária (PJ).

Por seu turno, fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que aquele organismo recebeu por volta das 12:03, via 112, “um pedido para a abertura de porta de uma casa em Lagoa, tendo os bombeiros encontrado as duas pessoas, com idades entre 50 e 60 anos, no interior da habitação, já sem vida e com ferimentos provocados por uma arma de fogo”.

Nas operações estiveram envolvidos 19 operacionais dos bombeiros de Lagoa, do Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR, PJ e Proteção Civil Municipal, apoiados por oito veículos.