Casal emigrado na Suíça abre albergue no Gerês

Helena Vieira tinha 22 anos quando foi para a Suíça com o marido, Alfredo Leite. Agora, 25 anos depois lançaram um negócio em Portugal.

Durante um passeio pelo norte de Portugal, o casal descobriu uma propriedade à venda em Terras de Bouro, no Gerês, com uma vista incrível para o rio Caldo.

“O meu marido é uma pessoa muito ativa e não gosta de estar parado, portanto, decidimos comprar aquela casa, que precisava de muitas remodelações”, afirma Helena, em entrevista à NiT. Não foi uma decisão premeditada, mas assim que viram a paisagem envolvente, foi amor à primeira vista.

Decidiram ligar para o dono, que já tinha várias pessoas interessadas no imóvel. Na altura, pensaram que seria impossível ficar com ele. “Estava convicta de que ia vender a outras pessoas, mas simpatizou comigo e acabámos por ficar com a moradia”, conta.

Há cerca de um ano, começaram as obras de renovação: afinal, já era uma casa com 20 anos e precisava de algumas alterações, principalmente no que diz respeito à pintura. Trocaram o amarelo das paredes exteriores pela cor salmão, lavaram as paredes todas, colocaram novos eletrodomésticos, fizeram uma vedação e instalaram uma piscina.

Quando a compraram, pensaram que seria um bom sítio para a filha ficar a dormir quando viesse a Portugal, mas a verdade é que isso não acontece com a regularidade que imaginaram. Então, decidiram que a melhor opção seria abrir ao público — e assim foi. No dia 14 de julho, chegaram os primeiros hóspedes à Estrela do Gerês, o novo alojamento de Terras de Bouro.

O refúgio de férias tem capacidade para acomodar seis hóspedes. Dispõe de três quartos e três casas de banho, uma sala de jantar e de estar com lareira, tudo junto numa área espaçosa, e uma cozinha. Quanto à decoração, confessa que é uma “mistura de moderno com tradicional”.

O terreno tem cerca de mil metros quadrados. No exterior, existe uma churrasqueira e uma área de lazer ao lado da piscina, com sete metros de comprimento — e vista para a montanha e para o rio. Há várias espreguiçadeiras espalhadas pelo jardim, assim como uma área para fazer refeições ao ar livre.

As reservas podem ser feitas através do Booking.