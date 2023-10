Casal desaparecido na Póvoa de Varzim é emigrante em França

A Autoridade Marítima Nacional está a efetuar buscas desde ontem na Póvoa de Varzim para tentar encontrar um casal de “cerca de 60 anos, emigrantes em França, originários do concelho de Guimarães”, disse uma porta-voz daquela instituição à RTP.

Além das buscas no mar, desenvolvem-se igualmente trabalhos em terra, com elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, patrulhas dos Bombeiros e colaboração da PSP e GNR.

Está também empenhado nas buscas um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, de acordo com a mesma fonte.

Em comunicado divulgado no sábado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) tinha referido serem desconhecidas as causas que estiveram na origem da ocorrência.

A AMN acrescentou que o alerta foi dado às 16.52 horas de sábado, por um familiar das vítimas, tendo sido iniciadas de imediato buscas no local, que contaram com o apoio de uma aeronave da Força Aérea.

Nas buscas participaram também elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim, elementos do Projeto SeaWatch, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Associação de Nadadores-salvadores “Os Golfinhos” e ainda militares da GNR e agentes da PSP de Vila do Conde.