Casal deixou herança de seis milhões a pequena cidade alemã

A pequena cidade alemã de Waldsolms foi surpreendida poucos dias antes do Natal com um donativo milionário de Alfred e Renate Wedel, dois importantes membros daquela comunidade falecidos em 2014 e 2019, respetivamente.

A notícia chegou cerca de um ano depois da morte de Renate e deixou os habitantes de Waldsolms incrédulos, uma vez que o montante designado às obras públicas da cidade ultrapassa os seis milhões de euros.

De acordo com o 20 Minutes, o património do casal foi então atribuído ao município situado no distrito de Lahn-Dill, no estado de Hesse, sob a forma de uma habitação, um terreno de 4.000 metros quadrados e ações, a especialidade de Alfred Wedel.

“A comunidade de Waldsolms agradece postumamente aos Wedel por este importante legado. Vamos administrar o seu património com muita responsabilidade, desenvolver a nossa comunidade para o bem de todos e manter uma memória honrosa do casal”, afirmou o responsável pela cidade através de um comunicado.