Casal aterrou em Faro com 13 quilos de cocaína

Um casal foi detido no aeroporto de Faro após terem sido detetados cerca de 13 quilos de cocaína dissimulados nas bagagens que traziam num voo com origem no Brasil, segundo a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o casal suspeito de tráfico de droga foi detido na sequência de uma ação de fiscalização efetuada pelos serviços alfandegários do aeroporto de Faro, sem especificar o dia em que ocorreu a detenção.

Além da cocaína, foi apreendido aos detidos, com 36 e 37 anos, uma quantia não especificada de notas de euro e outros objetos relacionados com o crime, acrescenta a PJ.

Após terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial, em Faro, os arguidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da PJ, conclui a nota.