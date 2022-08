Casa Pia recebe os três grandes em Leiria

Sem estádio principal e com o Jamor em reparações, Casa Pia vê-se obrigado a jogar noutra cidade. Os jogos da Liga com o Benfica, Sporting e Porto serão no Estádio Municipal de Leiria.

O Casa Pia Atlético Clube está com o estádio principal em obras, passando os jogos da liga para o Estádio Nacional. Depois do concerto dos Iron Maiden ter estragado o relvado do Jamor, o clube teve de encontrar outra alternativa.

O primeiro jogo que o Casa Pia joga na condição de visitado é esta sexta-feira, frente ao Benfica, em Leiria. Embora a condição do jogo tenha sido tida como pontual, a liga alerta que o Sporting e o Porto devem jogar nas mesmas condições frente ao clube do Bairro da Boavista.

Segundo a Tribuna Expresso, o documento descreve que a condição do jogo com os “três grandes” tem de ser a mesma.

“Caso (…) um clube pretenda indicar um jogo (noutro estádio) com as equipas da Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD e Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, está obrigado a indicar o estádio alternativo para todos os três jogos (e apenas esses três jogos) que dispute na condição de visitado com essas três equipas”. A frase é referida no Regulamento de Competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O clube de Lisboa vai então receber o Porto, na 15.ª jornada, e o Sporting, na 27.ª jornada.