Casa Pia recebe o Benfica dia 12, mas não sabe onde

O Casa Pia regressou esta época à principal liga portuguesa. Mesmo sabendo que a principal casa não vai ser usada, o planeado estádio não foi autorizado.

O Estádio Pina Manique, casa do novo clube da Primeira Liga, está em “obras de melhoria”, como refere o clube. A partida iria decorrer no Estádio Nacional, terreno provisório do Casa Pia, mas o relvado não está em condições.

O clube do bairro da Boavista emitiu um comunicado esta segunda-feira acerca do primeiro jogo em casa. Salientou também que “o Casa Pia AC trabalhou em conjunto com a empresa responsável pelo tratamento e conservação do relvado (Vibeiras), assim como com o IPDJ, entidade responsável pelo Estádio do Jamor, para garantir a realização a tempo do primeiro jogo na condição de visitado”, ressalvando o jogo com o Benfica, datado para dia 12 de agosto, às 21h15 de Lisboa.

O Casa Pia referiu que foi realizada uma vistoria ao relvado do Estádio Nacional pela Liga Bwin, responsável pela competição. O campo não foi aprovado pela Liga, pelo estado do relvado, passando o jogo para outro lugar.

O clube tratou de “solicitar a realização do jogo no estádio alternativo da Liga Portugal”, como referido no mesmo comunicado. O estádio provisório trata-se do Estádio Municipal de Leiria.

O primeiro jogo do clube de Lisboa será nos Açores, frente ao Santa Clara. De relembrar que a banda internacional “Iron Maiden” atuou este domingo precisamente no Estádio Nacional.