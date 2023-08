Casa Pia prepara-se para a I Liga e bate Benfica B

O Casa Pia, que se estreia na I Liga de futebol 2023/24 dentro de uma semana, venceu por 2-0 o Benfica B, da II Liga, em jogo de preparação realizado no Benfica Campus, no Seixal.

Num jogo disputado à porta fechada, os ‘gansos’ chegaram ao intervalo em vantagem no marcador, com um golo apontado pelo avançado brasileiro Rafael Martins, aos 33 minutos.

No segundo tempo, aos 75 minutos, o atacante nigeriano Saviour Godwin estabeleceu o resultado final, após assistência do reforço Jajá (ex-Athletico Paranaense, Brasil).

Os comandados de Filipe Martins jogam a primeira jornada no escalão principal em 12 de agosto, no Estádio de São Luís, em Faro, com o Farense, enquanto a estreia oficial do Benfica B, na II Liga, realiza-se no dia seguinte, diante do Mafra, no Seixal.