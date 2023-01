Casa Pia não perde Sporting de vista

O Casa Pia quebrou uma série de três jogos sem vencer, impondo-se, nos descontos, ao Santa Clara por 2-1, ficando a dois pontos do quarto lugar do Sporting, que quarta-feira recebe o Sporting de Braga na 18.ª jornada.

No Estádio Nacional, o brasileiro Clayton, aos 90+4, garantiu o êxito da equipa sensação da prova, depois do internacional japonês Yuki Soma ter inaugurado o marcador aos 75: pelo meio, os açorianos tinham igualado, aos 82, em penálti do ‘canarinho’ Gabriel Silva.

Com o segundo desaire seguido e há cinco partidas sem vencer, o Santa Clara caiu para a zona do ‘play-off’ de despromoção, sendo 16.º com 14 pontos.

O médio ítalo-argentino Santiago Colombatto apontou, aos 54 minutos, o único golo que permitiu ao Famalicão vencer o Estoril por 1-0, impondo ao adversário a segunda derrota consecutiva e recuperando os próprios anfitriões de dois jogos sem ganhar.

O Famalicão é 11.º com 21 pontos, já o Estoril é 14.º, com 19, embora com menos um desafio disputado.

Após dois jogos sem ganhar, o Boavista impôs-se ao Portimonense, por 4-2, destacando-se um bis do avançado gambiano Yusupha, aos 50 e 81 minutos, numa partida que só teve golos no segundo tempo.

Os ‘axadrezados’ são nonos com os mesmos 24 pontos do Vizela e Vitória de Guimarães, respetivamente sétimo e oitavo, enquanto o Portimonense, há seis encontros sem ganhar, caiu para 13.º, com 20.

No Minho, o Rio Ave, que não vence há cinco rondas, adiantou-se em Vizela com tento de Aziz aos 45+1, de penálti, contudo Samu (55), Igor Julião (65) e Osmajic (90+2) protagonizaram a reviravolta que confirma uma época bem-sucedida: os vilacondenses baixaram para 12.º, com 21 pontos.

O Benfica, que na terça-feira visita o Arouca, lidera com 47 pontos, com mais um jogo disputado, e tem mais sete do que o Sporting de Braga (40) que visita o Sporting (32), e mais oito do que o FC Porto (39) que se desloca ao Marítimo, ambos os jogos na quarta-feira.