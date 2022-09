Casa do Brasil – Terras de Cabral celebra independência brasileira no Fundão

Aumentam as preocupações com o aumento das rendas. A lei permite que os senhorios aumentem as rendas mediante a média da inflação. A estimativa do INE é que as rendas podem aumentar até 5,4 por cento no próximo ano.ora ...perante isto ... os inquilinos reagem ... a associação dos inquilinos lisbonenses pede que o governo crie uma ... norma travão ... que impeça que as rendas possam subir mais do que 1% no próximo ano/o presidente desta associação ... romão lavadinho ... diz que ou governo cria essa norma travão ou então ... pode haver mais incumprimentos no pagamento das rendas/