Casa de Portugal em Montevideu celebrou 40 anos

Inés Guerra, presidente da entidade, recordou que a Casa de Portugal em Montevideo “é uma instituição cultural, social e recreativa fundada por imigrantes portugueses em 1983. Surgiu da fusão da Sociedade Beneficente da União Portuguesa, criada em 1888, que abrangia tudo o que se relacionava com a saúde, e do Centro Social Português, originalmente de 1930, que era responsável pela parte social e recreativa”.

O objetivo da Casa de Portugal é, ainda segundo Inés, “preservar e manter viva a presença e a cultura portuguesas no Uruguai” e fazer com que “as raízes lusas continuem presentes”.

No dia da celebração, os 24 membros da primeira direção foram lembrados.

O evento contou com a presença do embaixador de Portugal no Uruguai, João Pedro Antunes, e do Chefe de Missão da área consular Rui Baceira, além do Conselheiro Augusto Guerra e da comunidade presente.

A festa contou com o canto dos hinos de Portugal e do Uruguai e um momento especial, quando o público presente cantou “numa casa portuguesa” e dançou o “bailinho de madeira”.

Ígor Lopes