Casa de Portugal desafia frio para cantar as Janeiras em Andorra

A tradicional visita das Janeiras pelas ruas do Principado de Andorra arranca já a partir do próximo sábado, dia 13 de janeiro, a cargo do Grupo de Folclore Casa de Portugal.

A 17ª edição das Janeiras a cargo do grupo português sediado no Principado de Andorra inicia com a participação na missa da Igreja de Santa Eulália de Encamp, na qual os membros do grupo participam na eucaristia dedicada à família e ao finalizar, apresentam a todos os assistentes, um breve repertório do canto de Janeiras. Após a missa seguem para o Restaurante Roc Arnau, administrado por portugueses, acolhendo assim no seu estabelecimento a tradição lusa.

Durante três fins de semana os membros do Grupo irão desafiar as temperaturas negativas e as ruas cobertas de neve para levar a cultura popular portuguesa a estabelecimentos comerciais, lares e igrejas do Principado de Andorra, desejando assim um bom ano e prosperidade pelos locais que visita.

Após as cerca de vinte visitas programadas, os elementos irão despedir mais uma edição com a visita à Catedral Basílica de Santa Maria d’Urgell, na cidade espanhola da Seu d’Urgell onde irão participar na missa dominical na presença do Arcebispo e Copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives i Cecília e no final da celebração eucarística, irão apresentar um recital de Janeiras.

O Grupo de Folclore Casa de Portugal, fundado a 1 de maio de 1996, inicia desta forma o calendário de atividades de promoção da cultura popular portuguesa no Principado de Andorra o qual integra também o Festival Internacional de Folclore em maio, o mercado tradicional O Feirão em Julho e a participação em eventos organizados pelas diferentes entidades andorranas.