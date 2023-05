Casa de Portugal de Montevideo completa 40 anos

Em 2023, a Casa de Portugal de Montevideo celebrará 40 anos de fundação. Criado por emigrantes portugueses, atualmente constituído por descendentes, o local é um ambiente acolhedor para portugueses que residem no Uruguai e toda a diáspora portuguesa.

A presidente dessa entidade, Inês Guerra, destaca o lema da instituição: “Pelas Nossas Raízes e Cultura Portuguesa no Uruguai”. De acordo com esta responsável, o objetivo é manter aceso o espírito português, principalmente a cultura, e a língua, principais artifícios para a manutenção e preservação da identidade portuguesa.

Para cumprir esta missão, a Casa de Portugal de Montevideo celebra frequentemente as datas comemorativas portuguesas. São realizados festejos importantes para ambas as nações, tanto portuguesa como uruguaias, tais como a Independência do Uruguai, eventos culturais e almoços com membros e amigos. Também são realizadas festas com comidas típicas portuguesas, danças tradicionais e cursos da língua portuguesa, a fim de fortalecer a cultura.

Atividades mensais também acontecem nessa casa portuguesa. Existem encontros sociais e recreativos, com espaços infantis, com jogos e bibliografias que tem como objetivo criar nessas crianças, descendentes de portugueses, um laço importante com a terra de origem dos pais.

Mensalmente, também acontecem reuniões e encontros com instituições aliadas, com interesse em fazer crescer essa relação entre o Uruguai, diáspora portuguesa e Portugal. Todos os meses é enviado um relatório aos membros da Casa, com as atividades realizadas em Portugal, e assuntos importantes que impactam diretamente na vida da diáspora portuguesa.

Ígor Lopes