Casa da Música encerra ano dedicado à Alemanha

A Casa da Música, no Porto, vai encerrar o ano dedicado à Alemanha com um concerto da Orquestra Sinfónica do Porto na sexta-feira, sob direção do seu maestro titular, Stefan Blunier, com o violinista Evgeny Makhtin enquanto solista.

O programa do concerto é composto apenas por obras de compositores alemães: “Abertura Trágica”, de Johannes Brahms, o Concerto para violino n.º 1, de Max Bruch, e “Prólogo Sinfónico para uma Tragédia”, de Max Reger.

Makhtin é primeiro violino da Sinfónica do Porto Casa da Música e vai fazer a sua estreia como solista. Nascido em 1986, na então Leninegrado, o músico “pertence a uma sétima geração de violinistas”, indicou a Casa da Música, em comunicado.

“Mudou-se para os Países Baixos em 1992. Estudou na Codarts Hogeschool voor de Kunsten de Roterdão, e na Royal Academy of Music de Londres. É premiado em diversos concursos nacionais e internacionais. Trabalhou como concertino principal e concertino assistente na Royal Opera House, na Filarmónica de Roterdão, na Sinfónica de Antuérpia, no Teatro de Lübeck, no Teatro Estatal de Saarland, na Orchestre d’Auvergne e na Orquestra Nacional Basca, sendo, neste momento, o concertino da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música”, pode ler-se na biografia do músico russo.

A programação de 2024 da Casa da Música terá Portugal como “fio condutor”, assentando num “tripé conceptual” de repertório, intérpretes e grandes compositores que passaram pelo país, com destaque para os 50 anos do 25 de Abril.

“Entendemos que era altura de fechar o ciclo de países temas [iniciado em 2007] e com algum sentido focar a música e os músicos portugueses, principalmente este ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, o maior acontecimento histórico do país no século XX”, explicou o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, na conferência de imprensa de apresentação da programação para 2024.