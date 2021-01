Casa da Moeda apresenta obras da coleção Comunidades Portuguesas

No âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Imprensa Nacional – Casa da Moeda para a divulgação de textos relevantes acerca da Diáspora Portuguesa, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, o diretor editorial e de cultura da INCM, Duarte Azinheira, e o presidente do conselho editorial, Luís Castro Mendes, apresentam esta quinta-feira, às 16h, as obras escolhidas para a coleção Comunidades Portuguesas, que será lançada a partir de 2021 no âmbito desta cooperação.

Esta coleção, acerca da história, vivências e realidade cultural da Diáspora portuguesa, integra as secções “Estudos e documentos sobre a Diáspora”, “Textos de criadores da Diáspora” e “Biblioteca de Textos Fundamentais sobre Política Externa”.

Todos os títulos da coleção Comunidades Portuguesas foram selecionados por um conselho editorial que, além do seu presidente, é composto por Ivo Castro, Margarida Calafate Ribeiro e Onésimo Teotónio de Almeida.

A sessão tem transmissão em direto na página de Facebook do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e será retransmitida na página Facebook do BOM DIA.