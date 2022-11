Casa da Barbie custa menos 300 euros no Luxemburgo do que em Portugal

Tornou-se viral nas redes sociais uma imagem da “Casa de sonho da Barbie” que está à venda num supermercado em Portugal por 599,99 euros.

As críticas relativamente ao preço subiram de tom quando surgiu uma imagem do mesmo brinquedo à venda no Luxemburgo por um preço muito inferior: 283 euros.

O Polígrafo, página de fact checking, verificou que nos supermercados Continente, em Portugal, o produto denominado como “Playset Barbie – Mansão Dreamhouse” estava à venda por 599,99 euros, mas desde sexta-feira o preço foi reduzido para 449,99 euros.

Em contraponto, na rede de supermercados Auchan, no Luxemburgo, exatamente o mesmo produto encontra-se à venda por 282,99 euros. Uma diferença superior a 300 euros no preço de base do brinquedo.