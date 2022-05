CASA: 42 anos de apoio social

CASA são as iniciais de Centro de Apoio Social e Associativo. Esta associação sem fins lucrativos foi fundada em 30 de março de 1980, comemorando esta semana 42 anos.

O CASA contou com a presença, na festa comemorativa dos 42 anos, com o cônsul-geral de Portugal no Luxemburgo, Jorge Cruz, para além de representantes do município da Cidade do Luxemburgo e do parlamento do grão-ducado.

A CASA assume como seu objetivo principal a integração dos emigrantes, proporcionando assistência social em diversos seguimentos.

Segundo a associação, “há cada vez mais pedidos de ajuda a surgirem em todos os domínios”. o Centro de Apoio Social e Associativo assegura permanências “para receber as pessoas e esclarecê-las, abrindo as suas portas duas vezes por semana, entretanto a prestação de serviços passou-se a fazer também aos outros dias da semana sob marcação prévia”.

Os apoios oferecidos pela instituição são de vária ordem: social, jurídico, psicológico ou administrativo.

