Carvalhal a caminho de Inglaterra?

O Burnley, clube que se encontra nos últimos lugares do principal escalão do futebol inglês, vê em Carlos Carvalhal as qualidades necessárias para mudar o rumo desportivo da equipa e garantir a manutenção.

De acordo com o The Sun, o nome do treinador do Braga encontra-se inscrito numa lista restrita de possibilidades para colmatar a saída de Sean Dyche, técnico que orientou os Clarets durante a última década.

Nesse lote encontram-se Chris Wilder (Middlesbrough), Wayne Rooney (Derby County), Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt), Sam Allardyce (ex-West Bromwich), Rafael Benitez (ex-Everton), Vincent Kompany (Anderlecht), David Unsworth (Everton sub-21), Slaven Bilic (Beijing Guoan) e o também português Nuno Espírito Santo (ex-Tottenham).

Apesar de Nuno Espírito Santo ser equacionado, os jornais britânicos desvalorizam o interesse que o próprio treinador terá para assumir um clube que atravessa graves dificuldades desportivas e que dentro de poucas semanas pode ser relegado para o Championship.

Apesar deste argumento cair que nem uma luva ao ex-Tottenham, com Carvalhal a história pode ser outra. O treinador do Braga sente-se feliz no projeto minhoto mas desde que regressou a Portugal, em 2019/20, nunca escondeu a vontade de voltar a Inglaterra, país onde ganhou crédito pela sua personalidade extrovertida e pelo trabalho desenvolvido no Sheffield Wednesday e no Swansea.