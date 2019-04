Cartoonista português irritou Trump

Um cartoon do português António Moreira Antunes, publicado no New York Times, provocou a fúria de Donald Trump. O desenho em questão coloca um Donald Trump cego, com um quipá na cabeça a ser guiado por um cão com a cara de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita.

O próprio New York Times viria a censurar esta crítica às relações entre Estado Unidos e Israel. A publicação americana retirou o cartoon e emitiu um pedido de desculpas público.

Não foi o suficiente para deixar o presidente americano satisfeito, e, ao seu estilo, este recorreu ao Twiter para dizer “o New York Times já pediu desculpa pelo terrível cartoon antissemita, mas ainda não me pediram desculpa por isto ou por todas as notícias falsas e corruptas que imprimem diariamente. Chegaram ao nível mais baixo de ‘jornalismo’.”