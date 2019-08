Cartografias III

Desconheço o caminho de volta ao paraíso perdido.

Não sei onde foi que me distanciei dos lugares de encontro.

Nada sei do mundo ao meu redor

Os trilhos são sombrios

A floresta densa !

Vejo-te ao longe

Silhueta de sombra e memória!

As manhãs vestem-me o corpo de uma nostalgia fina

É de sal a pequena pérola que se aninha no meu rosto!

Vejo-te partir

Silenciosamente para não acordar os residentes da casa.

Não sei se o equilíbrio se perdeu

Ou se a luz se apagou!

Haverá no meus olhos

A eterna claridade do início do poema!