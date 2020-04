Cartões de crédito com Cashback: o que é e como funciona (e como poupar em serviços de streaming)

A primavera nasceu, mas a Vida, a tal com letra maiúscula, não desabrochou. Esta última continua confinada a quatro paredes, enquanto nos hospitais e laboratórios farmacêuticos se luta contrarrelógio para, respetivamente, salvar vidas e encontrar uma vacina que nos imunize contra o infame Covid-19 que nos atirou para um confinamento de que só agora vemos uma luz ténue no fundo do túnel.

A pandemia do novo coronavírus é, sem sombra de dúvidas, o maior desafio que a existência de toda uma geração experienciou e, espera-se, jamais experienciará. Esta crise pandémica atirou muitos para o desemprego, outros para lay-off, outros ainda para teletrabalho, as crianças em idade escolar vivem os dias em aulas via net ou telescola e os dias passam, sem dúvida, muito mais devagar. Por tudo isto, não será estranho que a subscrição de serviços de streaming como a Netflix, bem como o consumo de internet, de acordo com uma noticia do Jornal de Negócios, tenha crescido entre 45% e 70% respetivamente.

Afinal de contas, o que é que tudo isto tem a ver com cartões de crédito com cashback?

Tudo, respondemos nós, mas vamos por partes. Comecemos por explicar o que é isto de cartões de crédito com cashback.

O que é Cashback? Como funciona?

O cashback, ou “devolução”, em português, é uma das vantagens que o cartão de crédito lhe oferece. Alguns cartões de crédito possuem cashback e se fizer compras com um deles pode vir a receber uma percentagem da compra no mês seguinte. Basicamente, o cashback significa que uma porção do dinheiro gasto entra na conta bancária do comprador. O valor devolvido depende sempre de uma percentagem pré-estabelecida pelo banco ou pela instituição financeira que emitiu o cartão. Esta percentagem varia normalmente entre 1% e 3%.

É importante salientar que quanto mais gastar, mais dinheiro irá receber em cashback. Porém, antes de iniciar uma compra deve pensar bem se está a tomar o passo correto. É preferível utilizar este tipo de cartão de crédito em compras de valor elevado de forma a maximizar o valor devolvido no mês seguinte. Além disso, deve sempre confirmar a anuidade do cartão e comparar a taxa de juro referente ao cartão que pretende com outros cartões com cashback.

Cashback e poupança na subscrição de serviços de streaming

Encontrando-nos num momento em que, como verificamos, a subscrição de serviços de streaming como a Netflix ou a Spotify (não assinalamos acima, mas em 2019 foi o serviço mais subscrito em Portugal com 35% da quota total) tem aumentado consideravelmente, optar por utilizar um cartão de crédito com esta funcionalidade pode representar uma forma eficaz de poupar o orçamento familiar.

Entre o deve e o haver dos mais profícuos cartões com cashback do mercado encontram-se os cartões de crédito Unibanco e em especial, porque falamos de subscrições Netflix e Spotify, o premiado cartão Atitude Unibanco.

Desenhado para o dia a dia, onde se incluem as subscrições online de música e streaming de séries e filmes, entre outras potencialidades, o cartão de Crédito Atitude com adesão 100% digital está, neste momento, a promover a oferta de Cashback que permitirá ao seu detentor receber até 200€ de volta nas compras realizadas durante os primeiros 12 meses. O crédito do valor da oferta de Cashback será feito trimestralmente.

Em termos concretos, falamos para valores de cashback que podem oscilar entre os 20 euros mensais para um montante de compras ou adiantamento de numerário a crédito igual a superior a 500 euros e os 5 euros mensais para um valor entre 100 e 299 euros em compras e adiantamentos. Para além de todas estas valências, e porque a segurança é importante, este cartão Atitude Unibanco com Cashback além de cumprir com a totalidade dos requisitos das novas definições de segurança, dá-lhe segurança adicional através dos serviços 3D Secure, MB net (cartões virtuais que podem ser associados ao seu cartão) e alertas de segurança sempre que for ultrapassado o limite máximo por transação definido pelo cliente.