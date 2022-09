Carta de quem volta

Estive nos últimos seis meses a trabalhar no Luxemburgo, mas a minha aventura acaba agora. O INOV Contacto proporcionou-me uma experiência que nunca teria tido, e com o qual nunca teria crescido tanto como cresci.

Cheguei dia 24 de fevereiro ao Luxemburgo. Tinha quem me viesse buscar, me desse um almoço depois da viagem e me disponibilizasse um quarto. O diretor do BOM DIA foi impecável ao ponto de, enquanto estagiário, ter um carro de serviço só para mim.

Nem tudo foi um mar de rosas quando cheguei, sobretudo no processo de encontrar casa. Procurei bastante, fiz muitas visitas e percebi o quão caro o Luxemburgo era logo aí. Não tive nenhuma oferta abaixo dos 800€/mês por um quarto, que é uma surpresa apenas para quem chega.

Foi a procurar casa que me senti mais desafiado e instável. Tive problemas e, ao mesmo tempo que estava a ter a minha primeira experiência de trabalho onde não queria desapontar, procurava um teto para onde ir. Problemas esses que acabaram por me mandar para a Alemanha.

Morei em Trier desde março até agora, de onde saio esta sexta-feira. Para além de ter aqui uma colega de INOV Contacto a morar, percebi que os preços eram (muito) mais baixos do que no Luxemburgo. O facto de ser uma cidade universitária também ajudou bastante a integrar-me com pessoas de 2000, como eu.

Já com a vida estabilizada, posso dizer que aproveitei ao máximo estes seis meses. O facto de estar na Alemanha pôs-me perto de uma rede de comboios enorme e fantástica. E o facto de estar perto do Luxemburgo deixou-me perto de um aeroporto, que facilitou algumas visitas de e a Portugal.

Profissionalmente, percebi que estar num jornal é mais do que passar uma mensagem a quem me lê. É fazer com que a minha mensagem chegue aos leitores de um modo relacionável. Venho de uma zona em Portugal sem muita presença de emigrantes, portanto nunca tinha tido contacto com os clássicos “avecs” com os carros vermelhos com brasões da federação.

Isso deu-me também uma vantagem: pude aprender o que era a emigração vivendo-a. A maior parte dos portugueses pode não ter a imagem correta do que são as comunidades. Eu percebi que são pessoas que trabalham no duro e que, estando longe, nunca esquecem Portugal. Foi fora do meu país que senti o maior patriotismo por Portugal, algo que nunca pensei que fosse acontecer.

Tenho muito a agradecer ao Raúl Reis, pela maneira como me enquadrou no BOM DIA, e ao Luís Cruz, por tudo o que me pôde ensinar sobre estar numa redação. Certamente que cresci imenso nestes seis meses e certamente que nunca me vou esquecer deste tempo.

Bernardo Neves