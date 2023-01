Carros roubados em França encontrados em Vizela

A GNR de Vizela recuperou quatro viaturas furtadas. Um homem de 42 anos foi constituído arguido por suspeitas de desmantelamento e recetação dos veículos.

“No seguimento de uma investigação relativa a furtos de veículos, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar a identidade do suspeito envolvido no desmantelamento e recetação de veículos furtados”, informa nota do Comando Territorial de Braga da GNR enviada este domingo às redações.

No decorrer da ação, foi dado cumprimento a um mandado de busca num armazém de Vizela, que culminou com a apreensão de quatro viaturas (três carros e uma carrinha) que tinham sido furtadas em Famalicão e em França.