Carros de luxo em chamas no Atlântico

O cargueiro Felicity Ace tinha Porsches, Lamborghinis, Audis e Bentleys a arder perto da ilha do Faial, nos Açores. A embarcação que ia rumo aos Estados Unidos levava mais de 4000 carros.

De acordo o jornal francês Le Parisien, o navio seguia com carros de luxo que saíram da Alemanha. Todos os tripulantes foram resgatados pela Força Aérea Portuguesa.

O incêndio deflagrou na passada quarta-feira e, no dia seguinte, as autoridades receberam o alerta. Até ao momento do resgate, o barco seguia à deriva. Encontrava-se a cerca de 170 quilómetros a sudoeste da ilha do Faial.

As causas do incêndio ainda não são certas. Suspeita-se que tenha iniciado a partir de baterias de lítio ou de carros elétricos. O incêndio não criou, ao que foi apurado, acidentes ambientais.