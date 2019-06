Duas das “bombas” de Cristiano Ronaldo foram vista a abastecer no Estoril na semana passada.

Dois automóveis da “frota” de luxo de Cristiano Ronaldo – um McLaren Senna e um Bugatti Chiron – estiveram a ser abastecidos num posto de combustível da Repsol.

No vídeo, revelado pelo JN, não é possível identificar os condutores dos carros, cujas matrículas coincidem com as dos automóveis partilhados nas redes sociais do jogador.