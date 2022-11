Carro sem condutor passeou nas ruas do Luxemburgo

O Centro Interdisciplinar de Segurança, Fiabilidade e Confiança (SnT) da Universidade de Luxemburgo demonstrou o seu carro autónomo no trânsito no Kirchberg esta quinta-feira, 3 de novembro.

É a primeira vez que um carro autónomo familiar se mistura no trânsito no Luxemburgo com membros do público como passageiros.

Este carro autónomo é a plataforma de teste para tecnologias de navegação e mapas de alta definição (HD) que estão a ser estudados ​​no 360Lab do SnT.

A demonstração desta quinta-feira foi o culminar de cinco anos de trabalho de pesquisa realizado pela equipe 360Lab, liderada por Raphael Franck.

O 360Lab é o primeiro laboratório de pesquisa temática focado em mobilidade inteligente no Luxemburgo e serve como estrutura para a realização de pesquisas estratégicas e colaborativas no campo mais amplo da inovação em mobilidade.

A pesquisa do 360Lab é crucial para o futuro da condução autónoma no Luxemburgo, pois ajuda a desenvolver mapas HD da região, que fornecem informações que os sinais e marcações de trânsito tradicionalmente fornecem aos motoristas enquanto se dirigem ao seu destino. Os mapas HD são a base da navegação autónoma. São exponencialmente mais detalhados do que os mapas de definição normal (SD), aqueles que são usados ​​por serviços de navegação tradicionais encontrados em carros e dispositivos móveis. O mapa de demonstração foi produzido em parceria com uma startup de São Francisco, a Civil Maps, especialista em mapas HD para mobilidade automatizada.