Carro mata vários foliões em festa de Carnaval na Bélgica

Um carro atropelou um grupo de pessoas que preparava a festa de Carnaval na manhã de domingo em Strépy-Bracquegnies. Os últimos dados, avançados pela autarquia de La Louvière relata seis mortes, mais de 30 feridos e quase 70 pessoas envolvidas.

O grupo de pessoas envolvido integrava vários Gilles da companhia Boute-en-train. Segundo testemunhas, uma centena de pessoas, Gilles, bateristas e familiares, subiam a rua em procissão quando o carro chegou a alta velocidade, atroppelando o grupo.

De acordo com informações preliminares, várias pessoas seguiam dentro do automóvel. Em lágrimas, um morador chocado testemunhou ao jornal Le Soir: “Eu ainda estava em casa onde seis Gilles tinham acabado de se vestir. Saí e vi todos os corpos na rua. Foi horrível. Um dos nossos Gilles faleceu. Era o seu primeiro carnaval”.

Os Gilles são personagens típicos do carnaval, na Bélgica. Percorrem as ruas da cidade ao som de tambores e bandas de metais, compostas por trompetes, trombones, tubas e sousafones, além de clarinetes ou flautas.

O rei Philippe e Alexander De Croo vão a Strépy-Bracquegnies (concelho de La Louvière, na Bélgica) no domingo às 16h para se reunir com as famílias das vítimas e agradecer os esforços dos serviços de emergência, anuncia o gabinete do primeiro-ministro. Eles serão acompanhados pela ministra do Interior Annelies Verlinden e pelo ministro-presidente da Valónia Elio Di Rupo.

As autoridades descartam pelo momento a possibilidade de um atentado terrorista.