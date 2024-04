Carro cai na marina da Póvoa de Varzim vitimando os dois ocupantes

Um homem com cerca de 60 anos e um adolescente com 16 morreram este depois de o carro onde seguiam ter caído ao mar junto à marina norte da Póvoa do Varzim, afirmaram à Lusa as autoridades locais.

Segundo o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, o alerta para o acidente foi dado pelas 02:56.

Contactada pela Lusa, fonte da Marinha esclareceu que o alerta foi dado por um popular que viu uma viatura a cair no mar com duas pessoas no interior, tendo sido ativados os meios de socorro e elementos da Estação Salva-Vidas e do Comando local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim.

No local, as autoridades constataram que as duas pessoas se encontravam no interior da viatura.

As vítimas, um homem com cerca de 60 anos e um adolescente com 16, foram retiradas pelos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.

Os óbitos foram declarados no local pelo delegado de saúde, tendo posteriormente os corpos sido transportados para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

À Lusa, a Marinha acrescentou que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e que se encontra a prestar apoio aos familiares do jovem.

Até ao momento, as autoridades desconhecem a identidade do homem de 60 anos.

No local, estiveram também 10 operacionais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, apoiados por quatro viaturas.