Carreira de Bas Dost em pausa após colapso em campo

O internacional neerlandês Bas Dost, que entre 2016 e 2019 representou o Sporting e que atualmente joga pelo NEC, anunciou que vai fazer uma pausa na carreira para lidar com uma miocardite. Recorde-se que o avançado caiu ao relvado inanimado no passado domingo, quando defrontava o AZ Alkmaar.

Tudo pode não ter passado de um grande susto, mas Bas Dost anunciou esta semana que vai afastar-se por tempo indeterminado do futebol para proceder a uma recuperação total.

“Caros colegas, membros do NEC e fãs de futebol. Agora ouvi do meu cardiologista o que causou o que aconteceu comigo durante o jogo AZ–NEC, em Alkmaar. Fiz muitos exames nos últimos dias e eles mostraram que tenho um músculo cardíaco inflamado (miocardite)”, escreveu o artilheiro numa carta aberta publicada pelo NEC Nijmegen.

“Pode haver vários motivos pelos quais um músculo cardíaco fica inflamado e as consequências podem ser bastante graves, mas tive sorte de ter sido ressuscitado com sucesso em campo. Não consigo enfatizar o quão estou grato aos médicos do NEC e do AZ pelo seu desempenho adequado em campo. Os testes continuarão nos próximos dias. Depois, vou para casa e vou precisar de descansar para recuperar totalmente. Só depois desse momento terei mais visão do meu futuro e, a partir daí poderei partilhar mais sobre ele. Por enquanto, vou fazer uma pausa no futebol e passar os próximos tempos com minha família. Espero que todos respeitem isso”, referiu.