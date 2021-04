Carrefour lança semana portuguesa

São vários os supermercados e hipermercados Carrefour em França que propõem até 3 de maio uma vasta variedade de produtos portugueses.

Em Pontault Combault, não muito longe de Paris, foi inaugurada a semana portuguesa do hipermercado Carrefour daquela localidade na presença de várias entidades portuguesas, entre as quais a CCIFP, Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, a APCS e a delegação francesa do AICEP.

Nas redes sociais, o responsável pela CCIFP, Vinhas Pereira, destacava a importância deste evento nos supermercados Carrefour pela “grande variedade de produtos portugueses”.

“Os amantes de pastéis de nata da grande casa Canelas podem deliciar-se logo à entrada da loja”, afirmou Vinhas Pereira, que confirmou que o Carrefour vai reforçar a sua gama de produtos portugueses ao longo do ano e não só durante a ação que agora se inicia.