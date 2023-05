Carolina Ramos coroada Miss Portugal na Suíça

A Casa Benfica de Genebra promoveu no passado sábado, 6 de maio, em Plan-Les-Ouates, a eleição da Miss Portugal Suíça 2023, evento de seleção regional do Concurso Nacional de Beleza para a Final Nacional do Miss Queen Portugal, Miss & Mrs Portugal e Miss Teen Portugal. O evento contou com a participação de 19 jovens portuguesas residentes na Suíça, com idades entre os 13 e os 38 anos.

De acordo com nota enviada pela organização ao BOM DIA, “as candidatas apresentaram-se em trajes casuais, vestidos curtos e vestidos compridos perante um público bem animado”.

Por votação do público através de televoto, Carolina Ramos foi eleita Miss Popular Portugal Suíça 2023; e através de votação no website e redes sociais, Bruna Magueta foi eleita Miss Fotogenia Portugal Suíça 2023. Ambas as vencedoras foram premiadas pela First Caution.

O júri do Miss Portugal Suíça 2023 teve a responsabilidade de eleger as representantes da Comunidade Portuguesa da Suíça para a Final Nacional do Miss Queen Portugal, Miss Teen Portugal e Miss & Mrs Portugal 2023. As candidatas coroadas foram:

MISS PORTUGAL SUÍÇA 2023 – Carolina Ramos (Valais)

1ª Dama Miss Portugal Suíça 2023 – Nádia Portela (Geneve)

2ª Dama Miss Portugal Suíça 2023 – Jéssica Bastos (Moudon)

MISS TEEN PORTUGAL SUÍÇA 2023 – Bruna Tomás (Lausanne)

1ª Dama Miss Teen Portugal Suíça 2023 – Beatriz Correia (Nyon)

2ª Dama Miss Teen Portugal Suíça 2023 – Iris Fonseca (Bern)

FINALISTAS MISS & MRS PORTUGAL 2023 – Eva Rego (Zurich) e Adriana Marques (Esch-Sur-Alzette)