Carolina Duarte conquista nova medalha nos Paralímpicos de Paris

Portugal fechou, esta segunda-feira, com quatro medalhas os Mundiais de atletismo paralímpico, que decorreram em Paris, depois de Carolina Duarte ter conseguido a prata na prova dos 400 metros T13 (deficiência visual), no último dia de competição.

Os quatro lugares no pódio, com três bronzes e uma prata, permitiram também a Portugal assegurar quatro vagas não-nominais nos Jogos Paralímpicos 2024, que vão decorrer também em Paris.

No último dia de provas, no estádio Charléty, Carolina Duarte percorreu a distância em 55,68 segundos, marca que constitui novo recorde pessoal, apenas atrás de Lamiya Valiyeva (55,34), do Azerbaijão, que foi medalha de ouro, e imediatamente à frente da brasileira Rayane Silva (57.90), que conseguiu o bronze.

“Foram dois anos muito intensos, estava difícil conciliar a maternidade com tudo o resto mas felizmente consegui, graças ao trabalho da nossa equipa toda foi possível. Adorei correr, diverti-me imenso. Ainda estou a tentar acreditar, foi muito bom. Para os Jogos falta um ano e estou ansiosa para continuar a treinar para chegar aqui a Paris na melhor forma possível”, afirmou Carolina Duarte, em declarações divulgadas pelo Comité Paralímpico de Portugal.

A prata de Carolina Duarte junta-se aos bronzes conseguidos por Sandro Baessa, nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), Carina Paim, nos 400 metros T20, e Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40 (deficiência motora).

Os Mundiais de atletismo paralímpico, competição em que Portugal esteve representado por 10 atletas, foram a primeira prova de qualificação para os Jogos Paralímpicos, garantindo aos quatro primeiros classificados de cada prova a abertura de quotas não-nominais para o respetivo país.