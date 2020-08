Carolina Deslandes e Jimmy P viajam até Mercúrio

Bem-vindos a “Mercúrio”, o planeta de Carolina Deslandes e Jimmy P que, a partir de hoje, é também o EP que reúne cinco temas originais de dois dos mais talentosos artistas da música contemporânea nacional.

A quarentena recente abriu uma cápsula de tempo e espaço para que as linguagens distintas dos dois amigos de longa data se encontrassem para criar ‘Don’t Let me Down’, ‘Jogo Sujo’, ‘Ruas da Cidade’, ‘Leva-me a Casa’ e ‘Dizer Adeus’ que dão vida a‘Mercúrio’. Recorde-se que o gosto por trabalharem juntos havia sido revelado em “Contigo”, uma primeira colaboração que resultou num single de enorme sucesso, lançado em Março de 2019 e que ainda hoje passa nas principais rádios nacionais.

Carolina Deslandes e Jimmy P decidiram revelar tudo sobre “Mercúrio” hoje, de uma vez só, músicas e vídeos, deixando apenas para depois a apresentação ao vivo da obra que forjaram juntos.

Paralelamente a este lançamento, Carolina Deslandes continua a trabalhar no sucessor de ‘Casa’, aquele que será o seu quarto álbum de originais, e Jimmy P também está a preparar os singles que irão anteceder o seu quinto álbum de originais. Até lá, ouçamos “Don’t Let Me Down” do disco “Mercúrio”.