Carolina Costa: o talento da dança que está a conquistar o mundo

Depois de três medalhas em julho, a jovem bailarina de 12 anos de idade de Braga voltou a brilhar no estrangeiro e desta vez conquistou as medalhas de ouro e bronze no Sibiu Dance Competition 2019 que decorreu na Roménia.

Carolina Costa ainda conseguiu três bolsas de estudos para duas escolas nos Estados Unidos e uma na Rússia, como deu conta na rede social em página pessoal.

Carolina venceu em Grupo de Ballet Clássico, com a coreografia “Fairy Doll”. Já o bronze aconteceu no escalão júnior 2, em Solo Clássico.

A jovem Carolina Costa é bracarense, cidade onde teve os seus primeiros êxitos.